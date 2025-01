ମୁମ୍ବାଇ: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଷ୍ଟାର୍ ଦମ୍ପତ୍ତି ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି । ଅନୁଷ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଅନୁଷ୍କା, ସ୍ବାମୀ ବିରାଟଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି । ଖେଳ ସହ ସିଡନୀରେ ଷ୍ଟାର୍ ଦମ୍ପତ୍ତି କିପରି ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ।

ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିଡନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନୁଷ୍କା ମଧ୍ୟ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହ ସିଡନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ୨୦୨୪କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନବବର୍ଷ ୨୦୨୫କୁ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

Virat Kohli and Anushka Sharma spotted on the streets of Sydney for a New Year Party 🎊♥️💫🎇 pic.twitter.com/6XKWOWHgPk