ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଏବଂ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଓ ସ୍ବଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

ଅରିଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଏକ କନ୍ସର୍ଟ ସମୟରେ ଅରିଜିତ ସିଂ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

