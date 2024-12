ମୁମ୍ବାଇ: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୋ’ରେ ରେଖା ଅତିଥି ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ। ସୋ’ରେ ସେ ହସ ଏବଂ ପରିହାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କପିଲ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅନୁକରଣ କରି 'କୌନ ବନେଗା କରୋଡପତି' ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ରେଖାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ବଲିଉଡର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରେଖା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୋ 'ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ସୋ ସିଜନ୍ ୨'ରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହାର ଏକ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଗୋବିନ୍ଦା, ଶକ୍ତି କପୁର ଏବଂ ଚୁଙ୍କି ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ଏପିସୋଡ ଶେଷରେ ଟିଜର ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରେଖା ଏବଂ କପିଲ ଶର୍ମା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସୋ 'କୌନ ବନେଗା କରୋଡପତି' ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।

