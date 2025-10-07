ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଥରେ ମା’ ହେବେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାରତୀ ସିଂହ। ଭାରତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପ ଦେଖାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀ ସିଂହ ଏବଂ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ମିଳିତ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦମ୍ପତି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରି ଦମ୍ପତି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ।" ଏହି ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ସହ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀ ସିଂହ ଏବଂ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟାଙ୍କ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲିମ୍ବାଚିୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବା ନେଇ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପିନ୍ଧିଥିବା ଟି-ସାର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, "ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।" ଫଟୋ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି, "ଏବେ ମୋଠାରୁ ଛୋଟ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି।"
