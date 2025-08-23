ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଶତାବ୍ଦୀର ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ୫ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବଲିଉଡରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ନିଜ ଆଖିରେ ସିନେମାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚେହେରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଭଳି ତାରକାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ବିଗ୍ ବି ୮୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ପରଦା ଉଭୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ କୁଇଜ୍ ଶୋ କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।
ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟା, ପୁଅ, ବୋହୂ. ନାତି ନାତୁଣୀ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ହିଁ ବିଗ୍ ବି ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅମିତାଭ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ୧୯୬୯ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ପଛକୁ ହଟି ନାହାନ୍ତି।
ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର ପତ୍ନୀ ଜୟା ବଚ୍ଚନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ କିଏ ଯାହାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଶତାବ୍ଦୀର ସୁପରଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ହଁ କୁହନ୍ତି।
ଅମିତାଭ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁଅ ସହିତ ନୁହନ୍ତି। ବିଗ୍ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ହଁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଟ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ଯଦିଓ ଶ୍ୱେତା ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ପରି ଫିଲ୍ମକୁ କ୍ୟାରିଅର ଭାବେ ବାଛି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଲେଖିକା ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୮ରେ, ଝିଅ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ, ବିଗ୍ ବି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ମେଗାଷ୍ଟାର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଝିଅର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଏ।
ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ କାହାଣୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତି। ବିଗ୍ ବି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଭେଟ୍ଟିୟନ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରାମାୟଣ ପାର୍ଟ-୧କୁ ନେଇ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଜଟାୟୁ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେବେ।
