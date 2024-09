ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖି ଅଶ୍ଲୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ କନ୍ନଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଦର୍ଶନ । ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ । ପ୍ରଶଂସକ ରେଣୁକା ସ୍ବାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ । ଗୁରୁବାର ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ଭାଇ ଦିନାକକରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଲୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରି ନିଜର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଥିଲେ।

ଏବେ ଏହି ସମୟର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ ହାତ ତଳକୁ କରି ନିଜର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଦର୍ଶନ ନିଜ ପତ୍ନୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭାଇ ଦିନାକରଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ୩୦ମିନିଟ ପାଇଁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ପ‌ରେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୁଲିସ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

