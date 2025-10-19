ଓଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ନାୟକ ଦୀପକ ଓ ନାୟିକା ଅନୁଭାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ‘ଏଇ ବୋଧେ ଭଲ ପାଇବା’ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପୋଷ୍ଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ଦୀପକ ଓ ଅନୁଭା ପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ। ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ନନ୍ସେନ୍ସ ମଣି, ମଧୁ, ନମିତା, ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା ଓ ସରୋଜ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ରଂଜନକୁମାର ଦାସ ଏହାର କାହାଣୀ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ରଜନୀରଂଜନ ଏହି ସିନେମାର ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାତ୍ର ଓ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର୍ ଦାସ।
Advertisment
Sambad is now on WhatsApp
Join and get latest news updates delivered to you via WhatsApp