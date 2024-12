ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ‘ଗରମ ଧରମ ଢ଼ାବା’କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିୟାଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ନିକଟ‌ରେ ‘ଗରମ ଧରମ ଢ଼ାବା’ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯଶଦୀପ ଚହଲ ଏହି ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର କୋର୍ଟରେ ଧ‌ର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧ‌ରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ, ‘ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିବେଶ କରିବା ପରେ ‌ମୋତେ ଠକି ଦିଆଯାଇଛି ।

Delhi Court issued summons to Bollywood actor Dharmendra and two others in a cheating case related to Garam Dharam Dhaba.



Summon is issued on a complaint filed by a Delhi businessman who alleged cheating by luring him to invest in the franchise of Garam Dharam Dhaba.