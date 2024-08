ମୁମ୍ବାଇ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ଥିବା କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ପ୍ରଯୋଜିତ ସିନେମା ‘ଏମାରଜେନ୍ସି’ର ଟ୍ରେଲର ନିକଟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେଲରକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ‘ଏମାରଜେନ୍ସି’ ସିନେମା ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

‘ଏମାରଜେନ୍ସି’ ଟ୍ରେଲରରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ଧକାର ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଲେଡି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ‘ଏମାରଜେନ୍ସି’ର ଟ୍ରେଲର ଦମଦାର ହୋଇଛି।

‘ଏମାରଜେନ୍ସି’ର ୨ ମିନିଟ୍, ୫୪ ସେକେଣ୍ଡ' ଟ୍ରେଲରରେ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେଶ୍ରେୟସ୍ ତଲପଡେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥି‌ରେ ଶ୍ରେୟସ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନୁପମ ଖେର ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଭୂମିକାରେ ‘ଏମାରଜେନ୍ସି’ରେ ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

#EmergencyTrailer Review

The Darkest Chapter Of Indian Democracy and the Iron Lady Of India.#Emergency Trailer Is Powerful 🔥

In 2 Min, 54 Sec 'Emergency' Trailer #KanganaRanaut portrays #IndiraGandhi character and actually writing, directing everything. And Trailer shows that… pic.twitter.com/ieLXt9ilcB

— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) August 14, 2024