ମୁମ୍ବାଇ: ୧୯୯୯ରେ ହୋଇଥିବା କାନ୍ଦାହାର ହାଇଜାକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍। ଅନୁଭବ ସିହ୍ନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅଣ-ମୁସଲିମ ନାମ ପାଇଁ ରବିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୱେବ୍ ସିରିଜକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଉଥିବା ବିରୋଧକୁ ଦେଖି ଏବେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କୁ ସମନ ପଠାଇଛି।

ୱେବ୍ ସିରିଜକୁ କାହିଁକି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରୁ ହଟାଯିବ ନାହିଁ ଓ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିରୋଧ‌ରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ସେ ନେଇ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ପଠାଇଛି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ।

Kandahar flight hijackers' original names:



* Ibrahim Athar

* Shahid Akhtar

* Sunny Ahmed

* Zahoor Mistry

* Shakir



Anubhav Sinha hijacker web series IC 814 depicted as:

* Bhola

* Shankar



This is how whitewashing done cinematically pic.twitter.com/8WPzJqExNO