ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇରଫାନ ଖାନ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାଁନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଇରଫାନ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। ଇରଫାନ ଖାନ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଶୈଳୀ ଏବଂ ମଜାଦାର ଜବାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା।

ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଇରଫାନ ଖାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ। ଥରେ ଇରଫାନ ଖାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇରଫାନ ଖାନ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଏପରି ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ।

Today we have S-400, AkashTeer, but back then, we had Irrfan Khan to destroy Pakistan 🗿 pic.twitter.com/DEhrqVem3b