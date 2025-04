ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଜାଟ' ୧୦ ଏପ୍ରିଲରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସନ୍ନି ଦେୱଲ, ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ବିନୀତ କୁମାର ସିଂହ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Sunny Deol Reacted On Doing Horror movies in future at the Jaat press conference.#sunnydeol #jaat #delhj #horror #horrormovies #horrormovie #randeephooda pic.twitter.com/N8u5ffISUC