ମୁମ୍ବାଇ: ଠକ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଝଟ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାକ୍ଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ଏବେ ଠକ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାମଲା ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ନିଜକୁ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ୍ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, "ଏବେ ନୁହେଁ; ଆବେଦନକାରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ।"
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅଂଶ ଉପହାର ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ଏପରି ଯେ ଯେକେହି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ଅପରାଧୀ ବାହାରନ୍ତି; ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ।"
ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ₹୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଣ୍ଡରିଂ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ସୁକେଶ ଜଣେ ଠକ। ଜ୍ୟାକଲିନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଠକ; ଯିଏ ଜେଲରେ ଅଛି।’’
ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁକେଶଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଘଟଣା। ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଉପହାର ପଠାଇଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଧଳା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାକ୍ଲିନ୍ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।