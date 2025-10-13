ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ସିନେମାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଜିମି ଶେରଗିଲଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ଅଭିନେତା। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପିତା ସତ୍ୟଜିତ ସିଂହ ଶେରଗିଲଙ୍କ ୯୦ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅଭିନେତା ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଅଭିନେତା ଏକ ଶୋକସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରୁ ୫:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ଥିବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ସହ ଜିମିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ଥିଲା। ଅଭିନେତା ନିଜେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ମୋର ଜନ୍ମ ଶିଖ୍ ପରିବାରରେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ କେଶ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇନଥିଲୁ।"
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଜିମି ଶେରଗିଲ "ମ୍ୟାଚିସ୍" ଫିଲ୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଫିଲ୍ମ "ମୋହବତେଁ"ରୁ ମିଳିଥିଲା। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ପରି ତାରକାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରି, ଜିମି ତାଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ।
jimmy-shergill