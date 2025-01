ମୁମ୍ବାଇ: ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୁନିୟର ଏନଟିଆର। ଅଭିନେତା ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ତାଙ୍କ ଦେବରା ସହ-କଳାକାର ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Shocked and saddened to hear about the attack on Saif sir.



Wishing and praying for his speedy recovery and good health.