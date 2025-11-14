ମୁମ୍ବାଇ: ୧୯୪୬ ମସିହାରେ "ନୀଚା ନଗର" ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାମିନୀ କୌଶଲଙ୍କ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସାଜନ ନାରାୟଣ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "କମିନୀଙ୍କ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରିରେ ସେ ୯୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିଥାଆନ୍ତେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କାମିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ଶ୍ରବଣ, ବିଦୁର ଏବଂ ରାହୁଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ କାମିନୀ କୌଶଲ
କାମିନୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲାହୋରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଫେସର ଶିବରାମ କାଶ୍ୟପ ଲାହୋରସ୍ଥିତ ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବୋଟାନି ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ।କାମିନୀଙ୍କୁ ସାତବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। କାମିନୀ ଲାହୋରରୁ ଇଂଲିଶ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
କାମିନୀଙ୍କର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାର କୌଣସି ସ୍ବପ୍ନ ନ ଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କଲେଜରେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ। ସୁଦଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବା ପରେ ଚେତନ ଆନନ୍ଦ ହିଁ କାମିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମ ଅଫର କରିଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ‘ନୀଚା ନଗର’।
‘ନୀଚା ନଗର’ ସିନେମା ଜରିଆରେ କରିିଥିଲେ ଡେବ୍ୟୁ
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହିତ ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପାମ୍’ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ‘ବିରାଜ ବୋହୂ’। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଓ୍ବାର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
