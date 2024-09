ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ ଦେଇଥିବା ବିବୃତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟୀର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେପି କହିଥିଲା ଯେ, କଙ୍ଗନା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଦଳ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ବି କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଓ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।

Do listen to this, I stand with my party regarding Farmers Law. Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/wMcc88nlK2