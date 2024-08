ମୁମ୍ବାଇ: କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଜ ବାସଗୃହ ହରାଇଥିଲେ। ଅନେକ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମ‌ନ‌ୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ-ରାଜନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ। ମଙ୍ଗଳବାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ଶୁଖୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଏକ୍ସ‌ରେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନର ଫଟୋ ସେୟାର କରି କଙ୍ଗନା ଲେଖିଥିଲେ, "ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ହରାଇଛନ୍ତି। ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ବ୍ୟାପକତା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି।" କଙ୍ଗନା ଏହି କ୍ୟାପସନ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Shimla, Himachal Pradesh: BJP MP Kangana Ranaut says, "PM Modi will allocate funds to HP CM Sukhvinder Singh Sukhu, but they won't reach the people. A special inquiry should be conducted. Our Finance Minister has announced a special package for Himachal, and many states have… pic.twitter.com/enGYZ5ajCm

