ଭୁବନେଶ୍ବର: ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ରିମେକ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର। କିଛି ମାସ ତଳେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ଆୟରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଧର୍ମା ବଲିଉଡର ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ପାନି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ ରାଇଟ୍ସ କିଣିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ ରାଖି ବାଜପେୟୀ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା 'ଫିଲ୍ମ ଇନଫରମେସନ ମାଗାଜିନ୍'ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' (୨୦୨୫)ର ରିମେକ୍ ରାଇଟ୍ସ କ୍ରୟ ପାଇଁ କମ୍ପାନି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାଇଟ୍ସ ନେବା ପରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ସବୁ ଭାଷାରେ ଡବିଂ ଏବଂ ସବଟାଇଟେଲିଂ କରିପାରିବେ।
ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରାଇଟ୍ସ ବାବୁଶାନ ଫିଲ୍ମସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦାବି ନାହିଁ। ଧର୍ମାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ କାହାଣୀ ଖୋଜିବା ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଶାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ୍ ୫ ଏବଂ ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପର ଭଳି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ହରର୍-ଥ୍ରିଲର୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁଶାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ‘ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ' ଫେମ୍ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର ‘ବୋଉ ଭୁଟ୍ଟୁ ଭୂତ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ୍। ପ୍ରଣବପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ଏହାର ସଂଳାପ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ। ବାବୁସାନ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଛବିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ।
