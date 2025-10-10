ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୱା ଚୌଥ ବ୍ରତ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉପାସ ରହି ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି। ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତଥାପି, କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହି ଉପବାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କରୱା ଚୌଥ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ କିଏ।
କରୀନା କପୁର: ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା କରୀନା କପୁର କରୱା ଚୌଥ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ୨୦୧୩ରେ କରିନା କହିଥିଲେ, "ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ରହିବାର କ'ଣ ଅର୍ଥ?" ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ସୋନମ କପୁର:
ସୋନମ କପୁର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଆନନ୍ଦ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ପୁଅର ମାଆ ବନି ସାରିଛନ୍ତି। ସୋନମ ମଧ୍ୟ କରୱା ଚୌଥ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ଏହି ପର୍ବକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋନମ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ମତ ପାଇଁ କେତେକ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଖାନ୍ନା:
ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଖାନ୍ନା ମଧ୍ୟ କରୱା ଚୌଥ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୋକିଲା ରହିବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ସେ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇଥାନ୍ତି।
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍:
ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ମଧ୍ୟ କରୱା ଚୌଥ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପବାସ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ମଜବୁତ କରେ।
ହେମା ମାଳିନୀ:
ବଲିଉଡର "ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ" ହେମା ମାଳିନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କରୱା ଚୌଥ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଉପବାସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।