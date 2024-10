ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁପରଷ୍ଟାର କିଚ୍ଚା ସୁଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୁଃଖର ପାହାଡ | ମା'ଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ଅଭିନେତା | ଅଭିନେତାଙ୍କ ମା' ସରୋଜା ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରୋଜା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା | କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି | ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି |

ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୬ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା | ବୟସ ଅଧିକ ହେବା ସହ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା | ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି | ଏବେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଜେପି ନଗରସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ | ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ୱିଲସନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଶେଷ ରୀତିନୀତି କରାଯିବ |

My deepest condolences to you, @KicchaSudeep Sir, on the loss of your beloved mother.

May her soul rest in peace, and may you and your family find strength and comfort during this difficult time.



ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೇ ಅಂತಿಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು..

ಓಂ ಶಾಂತಿ 🙏 pic.twitter.com/PBGckFQAW8