ଆଜିକାଲି କୌଣସି ସିନେମା ସଫଳ ହେଲେ, କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ନିରାଶ କରିଥାଏ। ତେବେ ‘ବଶ ଲେଭେଲ୍ ୨’ ଏହି ଧାରାର ବିପରୀତ। ୨୦୨୩ର ଗୁଜରାଟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ବଶ’ର ଅଭିନବ ଭୌତିକ କାହାଣୀକୁ ଖୁବ୍ ସାବଲୀଳ ଭାବେ ଆଗେଇ ନେଇଛି ‘ବଶ ଲେଭେଲ୍ ୨’। ଏଥିରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସପ୍ରସୂତ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାରୁ ସୃଷ୍ଟ ଆତଙ୍କ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ରକ୍ତପାତ, ନିଷ୍ଠୁରତାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଯେତିକି ବିଶ୍ବସନୀୟ ସେତିକି ବିଚଳିତକାରୀ। ଏହି ସିକ୍ବେଲ୍ ସିନେମାକୁ ବୁଝିବା ଓ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ଦେଖିବା ଜରୁରି ନୁହେଁ। ତଥାପି ପୂର୍ବ ଭାଗର କାହାଣୀ ଜାଣିଥିଲେ ଏହା ଆହୁରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ୨୦୨୩ର ‘ବଶ’ କେବଳ ଗୁଜରାଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ରିମେକ୍ ‘ସଇତାନ’ ଦେଖିଥିବା ଦର୍ଶକ ଜାଣି ନିରାଶ ହେବେ ଯେ ‘ବଶ’ର ମୂଳ କାହାଣୀ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ‘ସଇତାନ’ ନିର୍ମାତାମାନେ ତାହାକୁ ସୁଖଦ ନିଷ୍କର୍ଷ ସହ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ‘ବଶ ୨’ର ଅସଲ ମଜା ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ‘ବଶ’ର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ପଢ଼ିନେବା ଉପାଦେୟ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଝିଅମାନେ ଘରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବାର ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କରୁ। ସେମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ପହଞ୍ଚି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇବା ପରେ ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଭୂତ ସିନେମାରେ ସାଧାରଣତଃ ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଭୌତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆତଙ୍କର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ରାଜନାଥ (କୃଷ୍ଣଦେବ ୟାଗନିକ) ନାମକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଶ ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ ଛାତରୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦେଶକୁ ସେମାନେ କରୁଣ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଝିଅ ସ୍କୁଲ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସ୍କୁଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ, ପୁଲିସ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଚଳିତକାରୀ ବଶୀକରଣ ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ଲାଗି ଉଦ୍ବେଗର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମ ସିନେମାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତାପକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାଜନାଥ ଏ ସ୍କୁଲ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି କ୍ରମେ ଜଣାପଡ଼େ। ପ୍ରତାପକୁ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଅଥର୍ବ (ହିତୁ କନୋଡ଼ୟା) ସେହି ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇ ରାଜନାଥକୁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ନିଜ ଝିଅ ଆର୍ଯ୍ୟା (ଜାନକୀ ବୋଡ଼ୀଵାଲା)କୁ ବଶୀକରଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାଜନାଥ ସହମତ ହୋଇ ଅଥର୍ବର ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି।
ଏହି ସିନେମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି ଏହାର କାହାଣୀ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଂଗୀତ, ସମ୍ପାଦନା ଓ ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ ଶୈଳୀରେ। ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କେତେକ ଗୂଢ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିତ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଂଗୀତ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାରକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଭୟ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା ଲାଗି ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହାର କାହାଣୀ ଏଭଳି ଯେ ଏଥିରେ ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ସୀମିତ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅବଧି ମାତ୍ର ୧ ଘଣ୍ଟା ୪୨ ମିନିଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ବେଳେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବି ଧ୍ୟାନଚ୍ୟୁତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ବଶୀକରଣ ପରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ପ୍ରସାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଏଥିରେ ସମାନତା ରହିଛି- ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଖଳନାୟକ ଓ ନାୟକ ଚରିତ୍ର ଦ୍ବୟଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବକୁ ହିତେନ ଓ ହିତୁ ଅତିରଞ୍ଜନ ବିନା ଅଭିନୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ‘ବଶ’ରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଜାନକୀ କିଛି ମିନିଟର ପରଦା ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନରେ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ‘ବଶ ଲେଭେଲ୍ ୨’ର ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂ, ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଆଦିରେ ଦୋଷଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲେ ହେଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଜଣା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିଳ୍ପ ନିଜର ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିଏ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ଶିଳ୍ପକୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି।
‘ବଶ ଲେଭେଲ୍ ୨’
ନିର୍ଦେଶକ: କୃଷ୍ଣଦେବ ୟାଗନିକ
ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ: ହିତେନ କୁମାର, ହିତୁ କନୋଡ଼ିୟା, ଜାନକୀ ବୋଡ଼ୀଵାଲା