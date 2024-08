ୱାୟନାଡ: କେରଳର ୱାୟନାଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୩୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ୱାୟନାଡର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୦୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଲାଣି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା, ସେତୁ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଭାବ ତଥା ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ହେତୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି |

ଏମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭୂସ୍ଖଳନ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି | ମାଲୟାଲାମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମେଗାଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲ ଆର୍ମି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଭୂସ୍ଖଳନ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପହଁଚିଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି |

#WATCH | Actor Mohanlal who is a Lieutenant Colonel in the Territorial Army, reached the landslide-hit Mundakkai area in Wayanad.#Kerala pic.twitter.com/feEpYNZa5B

— ANI (@ANI) August 3, 2024