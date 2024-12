ମୁମ୍ବାଇ: ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦୂରଦର୍ଶନର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ସୋ’ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶକ୍ତିମାନ | ମୁକେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ସୁପରହିଟ୍ ଧାରାବାହିକ ୯୦ଦଶକରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲା ​​| କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁକେଶ ଶକ୍ତିମାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଫେରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ନିଜେ ଶକ୍ତିମାନର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ରଣବୀର ସିଂହ ଓ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭଲ ଶକ୍ତିମାନ ହେବ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବାରୁ ଏ‌ବେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁକେଶ।

I have come to clarify a misconception which a section of my viewers are started having that through this song and press conference i had come to declare to the world that i will be the next Shaktimaan.



Totally wrong. Let me explain.



1- Firstly why should i say i will be the… pic.twitter.com/oJ0CQmKSsj