ମୁମ୍ବାଇ: ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦୂରଦର୍ଶନର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ସୋ’ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶକ୍ତିମାନ | ମୁକେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ସୁପରହିଟ୍ ଧାରାବାହିକ ୯୦ଦଶକରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲା ​​| କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁକେଶ ଶକ୍ତିମାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଫେରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ନିଜ କଥା ରଖି ଭୀଷ୍ମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତିମାନରେ ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା ଆକ୍ସନ ନକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ସାହସୀ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

