ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତ୍ରୀ ନଫିସା ଅଲି ସୋଢ଼ି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପେରିଟୋନିୟଲ୍ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି।
ନଫିସାଙ୍କ କେମୋଥେରାପି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବି ସାହସର ସହ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।ନଫିସା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହସୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସେଲଫି ନେଇଥିବା ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି"ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି"।
ଚିକିତ୍ସାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନଫିସା ଅଲି ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଝଲକ ସେୟାର କରିଥାଆନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ,‘ କେମୋଥେରାପି ଯୋଗୁଁ ମୋର ବହୁତ କେଶ ଝଡ଼ୁଛି।ଏହା ହେଉଛି ମୋର କେମୋଥେରାପି କେଶ... ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଚନ୍ଦା ହୋଇଯିବି।"
ନଫିସା ଅଲିଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଥମେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୮ରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୩ ପେରିଟୋନିଆଲ୍ ଏବଂ ଓଭାରିଆନ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୯ରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ରୋଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସମ୍ପ୍ରତି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍କଟ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇଛି, ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ କର୍କଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।