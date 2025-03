ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାୟିକା ନେହା କକ୍କରଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ତାଙ୍କ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କନସର୍ଟର, ଯେଉଁଠାରେ ନେହା ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଗାୟିକା ତାଙ୍କ ସୋ’ରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦର୍ଶକ ଗାୟିକାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

Neha Kakkar crying for being 3 hrs late at a Melbourne show

She also performed for less than 1 hour #NehaKakkar