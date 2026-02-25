ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖାଉଥିବା ୫ଟି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହିସବୁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଡଏକ୍ସଭିଆଇପି, କୋୟାଲ ପ୍ଲେପ୍ରୋ, ଡିଜି ମଭୁଭିପ୍ଲେକ୍ସ, ଫିଲ୍ ଓ ଜୁଗ୍ନୁ ରହିଛି। ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିୟମ ୨୦୨୧ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇଟି ଆଇନ ୨୦୦୦ ସେକ୍ସନ ୬୯ଏ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅନଲାଇନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶାଳୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବା, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏଥିକ୍ସକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ତଥା ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରିତ କରୁଥିବା ଅନେକ ଆପ୍ ଓ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
