ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ | ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମନୁ ଭାକର ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି | ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି | ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନେତା ନିଜେ ପୁରା ସତ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଭିନେତା କିଏ ଏବଂ ସେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି |

ଆମେ ଏଠାରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆଦିଲ ହୁସେନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। ଆଦିଲ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା | କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି | ତେବେ ଆଦିଲ ଏହି ଖବରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

Wish this was true... May be it's not to late to start practicing... Since I have the attitude need to work on the skill set now..

— Adil hussain (@_AdilHussain) August 2, 2024