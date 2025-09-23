ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଦବିବାଦ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲଭ କୁଶ ରାମଲୀଳାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁନମ ପାଣ୍ଡେ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବେ ଲଭ କୁଶ ରାମଲୀଳା କମିଟିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି।
ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି, "ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ଲଭ କୁଶ ରାମଲୀଳା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସମାଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପ୍ରାଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ଲଭ କୁଶ ରାମଲୀଳା ଆହୁରି ସଫଳ, ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ।"
ପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାମଲୀଳା କମିଟିକୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।" ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ (ଭିଏଚ୍ପି) ରାମଲୀଳାରେ ପୁନମ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲଭ୍ କୁଶ୍ ରାମଲୀଳାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନମ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସାମିଲକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, କମିଟି ବିରୋଧକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଲା।
ଲଭ୍ କୁଶ୍ ରାମଲୀଳା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥର ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ବବ୍ବର ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଂଶୁକ୍ ବୈଦ୍ୟ ରାମ ଭୂମିକାରେ, ରିନି ଆର୍ଯ୍ୟ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ପରଶୁରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ।