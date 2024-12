ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ‘ପୁଷ୍ପା‌-୨’ ରିଲିଜ ହେବାପ‌ର ଠାରୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଧମାଲ ମଚାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବି ସାଉଥ୍‌ ସୁପର୍‌‌ଷ୍ଟାର୍‌ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଭିନୟ ‌ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଅଲ୍ଲୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାଶଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ଆୟୋଜିତ 'ପୁଷ୍ପା ୨: ଦି ରୁଲ୍'ର ପ୍ରିମିୟର୍ ସୋ’ରେ ତଳଚକଟାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଲ୍ଲୁଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।

ଅଲ୍ଲୁଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି ଚିକ୍କଡ଼ପଲ୍ଲି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଅଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଗାନ୍ଧି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଲ୍ଲୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା।

As per L Ramesh Kumar, ACP Chikkadpally, Allu Arjun has been arrested in connection with the case of death of a woman at Sandhya theatre on December 4. pic.twitter.com/uKhCxYYcew