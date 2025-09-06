‘କୁହୁଡ଼ି’ ଓ ‘ଚାରିଧାମ’ ପରେ ପ୍ରଯୋଜକ ହିମାଦ୍ରି ତନୟ ଦାସ ‘ରାବଣ’ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଏ. ମହାନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟକ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଶୀର୍ଷକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କ ନାୟିକା ହେବେ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସିନେମା ଜରିଆରେ ସଂପାଦନାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବୀରେନଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି।
ବୀରେନଜ୍ୟୋତି, ରିଷବ କୁମାର ଓ ଜାଗୃତି ଏହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାଲ୍ ଓ ରାକେଶ ମିଶ୍ର। ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାନସ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଛକି ଶୂନ’ର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ‘ରାବଣ’ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯିବ। ବହୁ ଦିନରୁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନିର୍ମିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥିଲା।