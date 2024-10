ମୁମ୍ବାଇ: ହଠାତ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ । ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇର ଗ୍ରିମସ୍ ରୋଡରେ ଥିବା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସୋମବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ୭୩ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

Tamil Nadu | Actor Rajinikanth was rushed to Apollo Greams Road Hospitals in Chennai on Monday late at night. He was taken to the hospital after complaining of severe stomach pain: Chennai Police