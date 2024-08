ମୁମ୍ବାଇ: ନିଜ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା କଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂହ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ କୋଲାଜ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓର ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର।

This one is for my fans, who have been so patient with me, and been clamouring for a turn like this. I love you all, and I promise you, this time, a cinematic experience like never before.

With your blessings, we embark on this great, big motion picture adventure with spirited… pic.twitter.com/77piFkQsdY

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) July 27, 2024