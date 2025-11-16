ମୁମ୍ବାଇ: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ସମ୍ପ୍ରତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁରୁଷ ବୁଝିବା ଉଚିତ୍। ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରଶ୍ମିକା ଶେଷରେ ଏନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ରଶ୍ମିକା କହିଥିଲେ ଯେ, ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୁରୁଷମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍
ରଶ୍ମିକା କହିଥିଲେ, ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍। ଜଗପତି ବାବୁଙ୍କ ଟକ୍ ସୋ "ଜୟମ୍ମୁ ନିଶ୍ଚୟାମ୍ମୁ ରା" ରେ ରଶ୍ମିକା କହିଥିଲେ, ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍। ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ୟୁଜରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଜଗପଥୀ ବାବୁ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ
ଅନେକ ଲୋକ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଅଣସମ୍ବେଦନଶୀଳ କହିଥିଲେ। ସୋ’ରେ, ହୋଷ୍ଟ୍ ଜଗପତି ବାବୁ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ପୁରୁଷମାନେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍ କି? ରଶ୍ମିକା କହିଥିଲେ, ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କେବଳ ଥରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ।
ରଶ୍ମିକା କହିଥିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଅତି କମରେ ଥରେ ହେଉ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ। ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବନା ଅନୁଭବ କରୁ ଯାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ପୁରୁଷମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଅନୁଭବକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ କେବଳ ଥରେ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିପରି ତାହା ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ।
ମୋର ଋତୁସ୍ରାବରେ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି
ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ମୋର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଥରେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲି।” ରଶ୍ମିକା କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ତାହା କେହି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ।”
"ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ କାହିଁକି?"
ସେ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, 'ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି ଦେଉଛ?' ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ନିଜେ ଏହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅତି କମରେ ଥରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହେବା ଉଚିତ୍।"
ୟୁଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କହିଥିଲେ
ଅନେକ ୟୁଜର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେତେକ ୟୁଜର ଏହା ଦ୍ବାରା ରଶ୍ମିକା କେବଳ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କହିଥିଲେ।
ରଶ୍ମିକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ସମୟରେ ରଶ୍ମିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସୋ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି।'
ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ଭିନ୍ନ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି
ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିକୁ ଧରି ସମଗ୍ର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି।"
ବିବାହ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ
ନିକଟରେ ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଜୟଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁହେଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଉଦୟପୁରରେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି।