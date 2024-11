କୋଲକାତା: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ସେନ୍ ଏବଂ ରାଇମା ସେନଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ | ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ୨ଅଭିନେତ୍ରୀ | ଆଜି ଦୁହିଁଙ୍କ ପିତା ଭରତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ୮୩ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ସେ କୋଲକାତାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Saddened by the demise of Bharat Dev Varma, the husband of filmstar Moon Moon Sen, and himself a great well-wisher of mine.



He was indeed very loving and affectionate to me and I shall always treasure his memories. He truly considered me as part of his family and his demise is…