ଓଲିଉଡ୍‌ରେ ବଲିଉଡ୍‌ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆଉ ନୂଆ କଥା ହୋଇନାହିଁ। ଅତୀତରେ ମିଥୁନ୍‌ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସିଂହ, ପେଣ୍ଟଲ୍, ସୁଜିତ କୁମାର, ରଣଜିତ୍, ରାହୁଲ ଦେବ, ଚରଣ ରାଜ୍, ଆଶିଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସଦାଶିବ ଅମର୍‌ପୁରକର୍‌, ଶକ୍ତି କପୁର୍‌, ମୁକେଶ ରିଷି, ପ୍ରଦୀପ ରାୱତ୍‌ ଓ ପୁନିତ୍‌ ଇଶାର୍‌ଙ୍କ ସମେତ ବେଶ୍ କେତେକ ବଲିଉଡ୍‌ ଅଭିନେତା ଓଡ଼ିଆ ଛବିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ନାମ ଯୋଡ଼ିହୋଇଛି। ସେ ହେଲେ ରୋହିତ ରାୟ। ରୋହିତ ଷ୍ଟାର୍‌ପ୍ଲସ୍‌ରେ ‘ଦେଶ୍ ମେଁ ନିକ୍‌ଲା ହୋଗା ଚାନ୍ଦ୍‌’ ଏବଂ ଡିଡି ନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ୍‌ରେ ‘ସ୍ୱାଭିମାନ୍‌’ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଭିଜନ୍‌ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ସେ ‘କାବିଲ୍’, ‘ଏକ୍ ଖିଲାଡୀ ଏକ୍ ହସିନା’, ‘ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍‌’, ‘ଏଲ୍‌ଓସି କାର୍‌ଗିଲ୍’, ‘ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା’, ‘ଦଶ୍ କହାନିୟାଁ’, ‘ଫ୍ୟାସନ୍’, ‘କାଣ୍ଟେ’ ଓ ‘ପ୍ଲାନ୍’ ସମେତ କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।  

ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରୋହିତ ରାୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଛବି ଜରିଆରେ ଓଲିଉଡ୍‌ରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଆଗଧାଡ଼ିର ପ୍ରଯୋଜକ କୁମାର ପ୍ରୀତମ୍ ସାହୁଙ୍କ ‘ରାମରାଜ୍ୟ’। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେମା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଲ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସିନେମାରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ‌ରିଲିଜ୍ ପରେ ଜଣାଯିବ। 