ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ଦବଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏକ ଆୱାର୍ଡ ସୋ’ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି କି ସଲମାନ ଅରିଜିତ୍‌ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ସଲମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ" ଏବଂ "ସୁଲତାନ" ରୁ ଗାୟକଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷର ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସଲମାନ ପୁଣି ଥରେ ଅରିଜିତ୍‌ଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ‌ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସଲମାନ।

Advertisment

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୪ରେ ହୋଷ୍ଟ କରୁଥିବ‌ା ଏକ ପୁରସ୍କାର ସୋ'ରେ ମଜା କରି ସଲମାନ ଖାନ, ଅରିଜିତଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, "ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ କି?" ଅରିଜିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ।" ଏହାକୁ ସଲମାନ ତାଙ୍କ ହୋଷ୍ଟିଂର ଅପମାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅରିଜିତ ଗାୟକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ "ସୁଲତାନ" ରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ପରେ ପୋଷ୍ଟଟି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ, ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ସଲମାନଙ୍କ ଘରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଟ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। 

ଏବେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସଲମାନ। ରିୟାଲିଟି ସୋ’ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ର 'ୱିକେଣ୍ଡ୍ କା ୱାର୍' ଅଧ୍ୟାୟରେ, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରବି ଗୁପ୍ତା ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଜା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ସଲମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଅରିଜିତଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସଲମାନ ହସି ହସି କହିଥିଲେ, "ଅରିଜିତ ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ମୋ ତରଫରୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସେ 'ଟାଇଗର୍ ୩'ରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ଫିଲ୍ମ 'ଗଲୱାନ'ରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି।"

salman-khan