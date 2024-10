ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଆରଏସ ସଭାପତି କେ.ଟି ରାମା ରାଓ, ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏନ-କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ସାମନ୍ଥାଙ୍କୁ ପଠାଅ ବୋଲି ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କେଟିଆର। ନିଜ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନାଗାର୍ଜୁନ, ସାମନ୍ଥାଙ୍କୁ କେଟିଆରଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ସାମନ୍ଥା ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସାମନ୍ଥା ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଛଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଣ୍ଡା ସୁରେଖାଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ପରେ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ।

କୋଣ୍ଡା ସୁରେଖାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ପୋଷ୍ଟରେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ନାମ ନନେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାରୁ ଲୋକେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

"Former spouse," "earlier spouse" anything but saying her actual name. Respect so deep that he threw her to the wolves who have shamed her in every possible way. https://t.co/dr6tPXlvyj