ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ବାଦଶାହା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଭିନେତାର ଆଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ନୂତନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଭିନେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କୋଟିପତି ହୋଇ, କିଙ୍ଗ ଖାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ। ସେ ଟେଲର ସ୍ୱିଫ୍ଟ (୧୧,୫୨୮ କୋଟି), ଅର୍ନୋଲ୍ଡ ସ୍ବାର୍ଜନେଗର (୧୦,୬୪୧ କୋଟି), ଜେରି ସିନଫିଲ୍ଡ (୧୦,୬୪୧ କୋଟି) ଏବଂ ସେଲେନା ଗୋମେଜ (୬,୩୮୫କୋଟି)ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ଅନୁଯାୟୀ, ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୭,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ୫,୧୯୦କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୨,୪୯୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଭିନେତା କରିଛି।
ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ(୭,୭୯୦ କୋଟି) ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଋତିକ୍ ରୋଶନ ୨୧୬୦ କୋଟି ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ୧୮୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ୧୬୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
