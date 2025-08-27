ଭରତପୁର: ଫସିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ଓ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ। ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁରରେ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ସମେତ ୭ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମଥୁରା ଗେଟ୍ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଏଫଆଇଆର ଭରତପୁର ବାସିନ୍ଦା କୀର୍ତ୍ତି ସିଂହ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ହୁଣ୍ଡାଇ କମ୍ପାନିରୁ ଏକ କାର୍ କିଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ କିଣିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, କମ୍ପାନି କୌଣସି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଯେ, କାରଟି ମରାମତି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ।
କାର୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଏହି ମନୋଭାବରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ, କୀର୍ତ୍ତି ସିଂହ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭରତପୁରର ସିଜେଏମ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଠକେଇ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ, କୋର୍ଟ ମଥୁରା ଗେଟ୍ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ଏତଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୀର୍ତ୍ତି ସିଂହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହୁଣ୍ଡାଇ କମ୍ପାନି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା କାର୍ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ପୁଲିସ ହୁଣ୍ଡାଇ କମ୍ପାନି, ଏହାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ସମେତ ୭ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
କୀର୍ତ୍ତି ସିଂହଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ସେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବା ପରେ ହୁଣ୍ଡାଇ କାର୍ କିଣିଥିଲେ।