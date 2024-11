ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ ରୋମାନ୍ସ କିଙ୍ଗ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ନିଜ ଅଭିନୟ ବଳରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବଢିବା ସହ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ | ତାଙ୍କ ପରେ ବଲିଉଡରେ ରୋମାନ୍ସ କିଙ୍ଗ କିଏ ହେବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ | ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ରୋମାନ୍ସ କରିବ ଏବଂ କାହାକୁ ରୋମାନ୍ସ କିଙ୍ଗ କୁହାଯିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତରରେ ଶାହରୁଖ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି |

