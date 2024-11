ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର କିଙ୍ଗ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାନ୍ତି | ଏବେ ସେଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯିଏ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ୯୫ଦିନ ଯାଏ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଘର ମନ୍ନତ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ୯୫ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି | ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

LATEST : King Khan meets the FAN who had travelled from Jharkhand and had been waiting for more than 95 days outside Mannat to meet him!



Truly, agar kisi cheez ko pure dil se chaaho ❤️ SRK makes his dream come true !