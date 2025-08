ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶେହନାଜ ଗିଲଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଖବରକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ଶେହବାଜ ବାଦେଶା ସେୟାର କରି ଭଉଣୀଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି।

ଶେହବାଜ ଭିଡିଓ କଲର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଶେହବାଜ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ‌ଶେହନାଜଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କରଣ ବୀର ମେହରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଶେହନାଜଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟର ଏକ ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଭିଡିଓକୁ କରଣ ବୀର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସେୟାର କରି ଶେହନାଜଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି।

Soo Sweet Of Him 🥹❤️

Thank You @KaranVeerMehra For

Visiting Shehnaaz In The Hospital

God Bless You 🫶✨#ShehnaazGill 𝕏 @ishehnaaz_gillpic.twitter.com/a5vJT0CTk6