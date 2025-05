ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅନେକ ଗାୟକ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେମାନଙ୍କର ସୋ’, ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ କାମକୁ ବାତିଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାୟକ ତଥା ସଂଗୀତଜ୍ଞ ବିଶାଲ ମିଶ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

Never ever going to #Turkey and #Azerbaijan ! No leisure no concerts ! Mark My Words ! Never !!