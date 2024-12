ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ କାର୍ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୋନୁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

I feel so sad to hear about a young boy who lost his life when his car crashed into a road divider in mumbai. I feel if our country has such kind of WATER FILLED ROAD CRASH BARRIERS on every road divider, we can save millions of lives. It should be made mandatory with every road… pic.twitter.com/6M4TYhUbcv