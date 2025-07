ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ସିନେମାରୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଖଳନାୟକ କୋଟା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ, ମହିଳା ସୁପରଷ୍ଟାର ବି. ସରୋଜା ଦେବୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣାଶୁଣା ଷ୍ଟଣ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏସଏମ ରାଜୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପା. ରଞ୍ଜିତ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଆର୍ୟ୍ୟାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେଟରେ କାର୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ବିଶାଲ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Stunt master SM Raju dies while performing high-risk car toppling stunt during film shoot in TN. Sad! These're REAL unsung heroes who perform dangerous stunts for so-called Superstars who can't even ride a horse for 15 minutes. For that, they either get meagre payments or de@th. pic.twitter.com/oRZRz4MuIW

ପ୍ରଥମେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଷ୍ଟଣ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ରାଜୁ ଓରଫ ମୋହନରାଜ ଏକ ଏସୟୁଭି ଚଳାଉଥିଲେ ଯାହା ରାମ୍ପ ଉପର ଦେଇ ଯିବା ପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏହାର ସାମ୍ନା ଭାଗ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୂମିରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ, ରାଜୁଙ୍କୁ କାରରୁ ବାହାରକୁ କଢ଼ାଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

So difficult to digest the fact that stunt artist Raju passed away while doin a car toppling sequence for jammy @arya_offl and @beemji Ranjith’s film this morning. Hav known Raju for so many years and he has performed so many risky stunts in my films time and time again as he is…