ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫହାଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନାନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ସନା ମଲିକ ତାଙ୍କୁ ଅଣୁଶକ୍ତି ନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୮୮ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ଅଣୁଶକ୍ତି ନଗର ଆସନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଫହାଦ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି | ଏହି ଆସନରୁ ଏନସିପି ନେତା ନବାବ ମଲିକଙ୍କ ଝିଅ ସନା ମଲିକ, ଫହାଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଛନ୍ତି ।

In #AnushaktiNagar vidhaan sabha after a steady lead by @FahadZirarAhmad of NCP-SP.. round 17, 18, 19 suddenly 99% battery charger EVMs are opened and BJP supported NCP-Ajit Pawar candidate takes lead. How can machines that have been voted on ALL day long have 99% charged… https://t.co/GknxDWOb5v