ଚେନ୍ନାଇ: ପରଲୋକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାମିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେଶ ସଙ୍ଗୈୟା। ଚେନ୍ନାଇରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ଯକୃତ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସେ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସୁରେଶ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ୨ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ।

Shocked and saddened to hear about @sureshsangaiah's passing. I've always held #OruKidayinKarunaiManu as a precious film and now with a deeper significance. pic.twitter.com/EB7F7iK0n2