ମୁମ୍ବାଇ: ଏନସିପି ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏକ ଫେସବୁକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲରେନ୍ସ ଏହି ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପୁଲିସ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଲୋଚକ ବୋଲି କହୁଥିବା ଅଭିନେତା କମଲ ଆର ଖାନ୍ ଲରେନ୍ସକୁ ଫିଲ୍ମ ଅଫର କରିଛନ୍ତି। କେଆରକେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇକୁ 'ଦେଶଦ୍ରୋହି-୨'ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭିଲେନ ଭୂମିକାରେ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

I offer my film #Deshdrohi2 to #LawrenceBishnoi because he looks like a perfect hero. He will look good, when he will do Real action in the film. So I request to @HMOIndia to allow him to work.

And I will request to Budhaoo to play villain in the same film. pic.twitter.com/Izzx0YyNN3